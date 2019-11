No alcanzaron los votos para la moción de censura a exministro Botero

En medio de una propuesta de buscar un nuevo mecanismo para adelantar las mociones de censura, la plenaria del Senado no logró los votos para aprobar la moción de censura que había contra el exministro Guillermo Botero, por lo que la misma se hundió.

La votación que requería era 55 para declarar indigno a Botero, tan sólo llegó a 49 por el sí, 4 por el no, entre ellos los del senador Álvaro Uribe y Honorio Henríquez, del Centro Democrático. En la votación no estuvieron los senadores de Mira, Colombia Justa Libres, Conservadores y la mayoría del uribismo.

Antes de la votación hubo discusión por la propuesta que presentaron el senador Roy Barreras, entre otros, de aplazar la moción, esto porque el cometido del debate de control político se había alcanzado.

Frente a esa postura hubo muchas críticas. El senador Armando Benedeti, sostuvo que lo que presentó Barreras y otros senadores es más “como un pacto con el gobierno. Hay desconcierto. La moción era contra Botero y varios errores”.

Indicó, además, que él había hecho una política fracasada, “esto no es culpa de las Fuerzas Militares, el nuevo ministro debe tomar nota de esto”, incluso sostuvo que si no se vota la moción “pónganos en la lista desde hoy para la protesta del 21, por todos lados se respiraba de autonomía, ahora no”.

La senadora de la Alianza Verde, Angélica Lozano, sostuvo que “la oposición de Colombia está lista para votar la moción de censura, pero no nos digamos mentiras, los partidos Cambio Radical, La U y Liberal están divididos y no están completos, votemos para ver qué dicen los partidos. Dejemos de jugar con la política, no hagamos política barata”.