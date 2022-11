“No aguantaba más”: funcionario de Migración contó su versión sobre agresión a viajero

“El señor llega y me dice que necesita hacer uso de la máquina. Yo le digo que sí, que siga. El señor vuelve y me dice que no sirve. Yo le digo que tiene que usar otra”, relató. Y agregó: “El señor me dice: “Esa mierda no sirve para un culo”. A lo que yo le digo que si no le sirve, que haga la fila normal. El señor se devuelve, intenta hacerlo otra vez y me dice: usted para qué está triple...”.

De acuerdo con lo contado por Sánchez, quien lleva más de 10 años trabajando en Migración, Camarillo continuó insultándolo, por lo que él se acercó a decirle que “no fuera grosero” e incluso decidió buscar a un policía supervisor para que lo ayudara a gestionar el problema.