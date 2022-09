No acabar con la “dictadura” de Maduro, la gran ‘frustración’ de Duque

Aunque tenga esa frustración de no haberlo visto caer en mis cuatro años, también tengo claro que la defensa, la democracia no termina con la Presidencia”.

Iván Duque

Así, consideró un éxito ese “cerco diplomático” al chavismo, que por ahora no se ha traducido en medidas internacionales en el ámbito judicial. “Aunque tenga esa frustración de no haberlo visto caer en mis cuatro años, también tengo claro que la defensa, la democracia no termina con la Presidencia”, declaró.