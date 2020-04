“Ninguna empresa ni obra empieza a trabajar mañana”: Claudia López

La mandataria local señaló que las obras deben “darnos información muy importante sobre sus trabajadores cuántos son, quiénes teletrabajarán y ojalá que la mayoría que deban salir puedan llegar a sus lugares de trabajo en otros instrumentos que no sea Transmilenio”.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López señaló que este lunes no saldrá ninguna persona que labore en el sector de construcción y manufactura. Señaló que la salida gradual de esta población se registrará una vez el distrito de el aval a las empresas que cumplan con los requisitos que mitiguen el riesgo de propagación de COVID-19.

“Los alcaldes verificaremos que se estén cumpliendo los protocolos de salud pública y movilidad segura. Mañana ninguna empresa, ni ninguna obra empieza a trabajar”, señaló la mandataria y añadió que durante las próximas dos semanas las entidades que hagan parte de estas economías tendrán para el espacio para enviar información, que al distrito le permita conocer la forma cómo las empresas mitigarán el riesgo.

“Las empresas podrán inscribir información sobre plan de movilidad, número de personas que tiene, desde dónde sale y cómo salen. Deben entregar información de las personas que se quedan en teletrabajo. Cuántos se van en bicicleta, moto, vehículo o transmilenio”, reseñó.

López fue enfática en que ninguna empresa debe empezar a trabajar sin autorización expresa de la alcaldía. “Cada lugar de trabajo debe tener sitios para lavados de manos, tapabocas, procesos de limpieza y desinfección en el lugar”.

La mandataria de los bogotanos señaló que una vez haya registro por parte de las empresas, la alcaldía verificará la información y se acercará a realizar una visita para corroborar si lo plasmado por las mismas se cumplirá, una vez se surtan estos pasos, el distrito certificará que la entidad está lista para empezar con su proceso de producción.

En cuanto al horario en el que deben laborar, López enfatizó que serán en horas diferentes a las horas pico, por lo que estimó que deberán empezar labores desde las 10:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche.

Sobre los sectores, la alcaldesa manifestó que alrededor de 200 mil personas que trabajan en construcción y alrededor de 250 mil en manufactura, estarán fuera de sus casas entre dos y tres semanas apróximadamente, cumpliendo sus funciones.

En cuanto al sistema de transporte recordó que “en ningún caso Transmilenio y el SITP puede transportar más del 35% que está establecido una vez se implementó la cuarentena”.

Sobre el horario de ejercicio para los bogotanos, la alcaldesa señaló que se registrará de 6:00 am a 10:00 am, y cada persona entre los 18 y 60 años solo podrán estar una hora en esa gestión. Recordó que los menores de edad no tienen permiso de salir.

Por último señaló que lo mencionado quedará estipulado a través de un decreto que se conocerá durante los próximos días.