La madre fue identificada como Claudia Marcela Peña y se dirigía Estados Unidos para encontrarse con su marido, Hugo Pinzón. “Ella salió el sábado, 21 de agosto del Aeropuerto El Dorado con destino a México. El martes en la mañana viajó a Tijuana en avión y ese mismo día viajó a Mexicali por tierra donde, supuestamente, un ‘coyote’ (traficante) las iba a llevar a la frontera”, ha relatado una prima de la mujer, Yeni Acevedo, en declaraciones a Blu Radio.

Peña y sus dos hijos, de 11 y tres años, habrían sido abandonados por el individuo que los guiaba, según los primeros informes. El Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano ha informado de que el niño “estará en custodia de un centro de menores de edad de California hasta que se defina con quién permanecería en los Estados Unidos o si regresa a Colombia”.

Aunque no se han confirmado las causas de la muerte, al parecer, madre e hija no habrían soportado las intensas temperaturas, pues no tenían signos de violencia. No en vano, el desierto de Arizona es conocido por el peligro que supone para los migrantes que a diario intentan entrar en Estados Unidos.