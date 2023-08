Nicolás Petro: “Si mi papá no me crio, fue porque abandonó a mi mamá”

Nicolás Petro afirmó que esta entrevista fue un golpe muy duro, incluso más duro que la de Day Vásquez, y que le trajo mucha depresión: “Y yo se lo dije a una persona: no es justo lo que están haciendo conmigo, miren cómo me están tratando y sé muchas cosas. También me dolió muchísimo lo de Daysuris. Independientemente de cómo terminó nuestra relación, fue una persona que vivió conmigo durante cuatro años, pero ese es otro tema. Yo a ella nunca la maltraté. Si hice muchas cosas, las hice para que ella fuese feliz, pero bueno”, declaró

En la entrevista que tuvo Nicolás Petro con la Revista Semana, se han revelado datos importantes sobre la vida del diputado y sobre el tema que tenía en vilo a todo el país, los dineros ilícitos que habían ingresado a la campaña del actual presidente, Gustavo Petro, y la duda que se había generado sobre si este sabía o no sabía de dichos ingresos, duda que Nicolás Petro aclaró en dicha entrevista, diciendo que efectivamente, su padre no tenía idea que esa clase de dinero había ingresado a su campaña.

Con las palabras de “Yo no lo crié”, Nicolás Petro entendió aunque haya sido muy doloroso, él solo hacía parte de una serie de jugadas en el ajedrez de su padre, además dijo que no fue culpa de él que su padre no lo haya criado. Además dijo que si existe culpa actualmente, esa la tiene el su papá por haber abandonado a su madre cuando él (Nicolás Petro) apenas era un bebé recién nacido.

Pese a todo esto, Nicolás Petro confirmó que él siente admiración por su padre, pese a que su relación sea muy distante y fría desde hace mucho tiempo. Lea aquí: Gustavo Petro le responde a su hijo Nicolás: “Ojalá podamos perdonarnos”

“Esa es la realidad. O sea, no es culpa mía que él no me haya criado. Siendo yo muy pequeño, él se fue a vivir a Europa, entonces, obviamente fue una relación bastante distante y fría por parte de él. Vicky, yo siempre he querido a mi papá y siempre lo he admirado muchísimo. Él, para mí, era mi superhéroe, realmente. Pero siempre fue una relación muy distante y fría por él”, afirmó Petro en la entrevista con Semana.