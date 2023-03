Nicolás Petro movió millonadas en efectivo y tejió red clientelar con el Gobierno de su padre

“Deja de reunirte con ministros y demás. Párale a eso, le van a mandar una carta a tu papá. (...) Mira que te lo estoy diciendo hoy, después no digas que no te advertí”, quedó consignado en un mensaje de finales de septiembre escrito por Day.

“¿Tienes a algún abogado que quieras ayudar? Eso sí, se tendría que venir para acá. Prada me dio unos cupos. Me dio 10 cupos. Tres los voy a dar para Ciénaga, uno para ayudar a mi mamá, uno para ti y 5 para el tema político de Barranquilla”, dijo el primogénito del Jefe de Estado.

Además, varios de los mensajes se dan en momentos en que el hijo de Petro buscaba la Gobernación de Atlántico aupado por el Pacto, contienda en la que no reportó algunos ingresos a su campaña y terminó multado con más de $170 millones en el Consejo Nacional Electoral (CNE). Ahora bien, a juzgar por los chats, tuvo y tiene con qué responder fácilmente por esas sumas.

—Mételo tú, eso pesa. Yo no puedo —volvió a negarse la mujer.

Y no es lo único. En otro de los chats revelados este sábado se habla de la urgencia del hijo del Presidente por mover dinero justo dos días antes de la segunda vuelta presidencia, el 17 de junio del año pasado. Si bien no queda claro el destino y propósito del efectivo, los mensajes sí muestran el afán de Nicolás por acceder a parte de la plata que guardaba en una lujosa casa en Villa Campestre, Barranquilla, y que es la que habría comprado con parte de la plata que le sacó a Marlboro y al Turco Hilsaca.

De entrada, este episodio deja la duda de cómo un diputado, cuyo sueldo no supera los 17 millones de pesos, puede tener tanto dinero en efectivo, lo cual deja abierta la puerta para que uno de los delitos que le puedan imputar sea enriquecimiento ilícito. Él niega todo, claro está.

La conversación, registrada a las 3:39 de la tarde de aquél viernes, continúa con una explicación de Nicolás de cómo y con quiénes podrían moverse hacia la Costa $200 millones: “50 Camilo, 50 Raisa, 50 Germán, 50 Melissa. ¿No?”. Y Day complementa: “Mi primo me dice que él ha pasado hasta 100”.

Y aunque aún no es claro de qué forma pensaba hacerlo, o si esa era la ruta con la que quería blanquear todo el efectivo que guardaba en su casa de Barranquilla, lo cierto es que la Fiscalía comenzará una pesquisa a fondo para saber si este episodio en particular puede derivar en un expediente por posible lavado de activos.

En todo caso, el jueves de esta semana el presidente Gustavo Petro quiso hacer un control de daños preventivo y sacó un comunicado pidiendo investigar a su hijo Nicolás y a su hermano Juan Fernando por el ruido que en torno a los dos. En cuanto al primero, todos estos episodios de posible corrupción; y, sobre el segundo, por los supuestos pagos que están haciendo narcos de varias ciudades para ganarse un cupo de la paz total.

Pero el tema en lugar de calmarse siguió subiendo de tono y ahora, por las declaraciones de Day Vásquez y los chats de Nicolás Petro, puede escalar hasta el gabinete, porque el hijo del Presidente aseguró reunirse con ministros como Irene Vélez y el ya exfuncionario Alejandro Gaviria, mas no es claro el propósito. Incluso, se habló de una cita cerca de la media noche con Mauricio Lizcano, director del Departamento Administrativo de Presidencia.

Y de todo, según Day Vásquez, ya estaba enterado el propio presidente Petro, pues a comienzos de febrero fue hasta Palacio, previa intervención de agenda con Laura Sarabia —jefa de gabinete—, para contarle todo esto que comenzó a destaparse por partes y que, según los primeros relatos, ocurrió a las espaldas del primer mandatario que en 200 años de historia republicana pone la izquierda en la Casa de Nariño. Está por verse qué tan cierto es. (Lea también: Hermano del presidente Petro se habría reunido con criminales en Medellín)

En lo que puede ser una confesión vía WhatsApp de enriquecimiento ilícito, en los más de 1.600 mensajes que se cruzan Day Vásquez y Nicolás Petro hablan de movimientos de dinero en efectivo, incluso entre Bogotá y Barranquilla, a través de terceros. Solo en una conversación se preguntan cómo pueden trasladar $200 millones en efectivo. Uno de los diálogos se produce el 17 de junio, dos días antes de la segunda vuelta que ganó Gustavo Petro. Nicolás, el primogénito, le dice a Day que requiere con afán una plata: “Mete eso en una maleta y dile a tu papá que traiga el carro urgentemente”. Otros montos, más de $1.000 millones, se los sonsacó a un exnarcotraficante y a un polémico contratista con la excusa de inyectarlos a la campaña, pero se los quedó para lujosos gastos personales.

Una de las revelaciones más fuertes de este nuevo escándalo que, según el propio Nicolás Petro, el ministro del Interior, Alfonso Prada, le entregó “10 cupos” para repartir burocracia entre sus allegados. Incluso, le dijo a Day Vásquez, su exesposa, que sabía cómo entregarlos: “3 los voy a dar para Ciénaga, uno para ayudar a mi mamá, uno para ti y 5 para el tema político de Barranquilla”. Además, aseguró que necesitaba un abogado con urgencia para poner en uno de esos cargos, que no importaba quién fuera. Otras de las entidades que permeó fueron el Sena, el Departamento de Prosperidad Social, la Defensoría del Pueblo y la Superintendencia de Notariado. La expareja del primogénito de Petro en algún momento le dice que cuide esos pasos para evitar ruido con el Jefe de Estado.

En una arista nueva del escándalo, Semana publicó chats en los que Day y Nicolás hablan de la firma venezolana que Gustavo Petro le ha querido comprar a Nicolás Maduro. Petro, el hijo, afirmó que quiere invertir plata en ese negocio para garantizar ganancias que les permita mantener el tren de vida que llevaban para ese momento: “Tú no entiendes que se tienen que hacer inversiones, (...) esto es para una vaina grande que vamos a manejar. O si no averigua qué es Monómeros”. Y ante las dudas de su ahora expareja, el también diputado la contrataca: “Quieres vivir bien, pero no quieres invertir ni que yo haga lobby”. Una arista que se indaga es si esta posible inversión podría ser una ruta para blanquear el dinero en efectivo que la pareja guardaba en su lujosa casa en la capital del Atlántico.

Aunque todo el tiempo se dice que las acciones de Nicolás Petro fueron a las espaldas del ahora Presidente, lo relacionado con la recolección de $1.000 millones para supuestamente inyectarlos en la campaña ya está siendo indagado por el Consejo Electoral porque, así no haya llegado el dinero a la contienda, se recogió a nombre de ella. En cuanto al manejo de la plata en efectivo, que son millonadas, el Código Penal establece el delito de enriquecimiento ilícito, que pueda penas de hasta 22 años de cárcel. Y en lo relacionado a la repartija burocrática podría configurarse el cohecho, conducta ilícita que tiene condenas de hasta 12 años. Todo está en manos de la Fiscalía de Francisco Barbosa y de la Procuraduría que también le abrió un expediente disciplinario que podría significarle el fin de su carrera política.