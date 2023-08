Nicolás asegura que Gustavo Petro no sabía de dineros sucios en campaña

Luego de que un juez con funciones de control de garantías lo dejara en libertad condicional en el proceso en su contra, Nicolás Petro concedió una entrevista a la revista Semana en la que liberó de responsabilidad a su padre y al gerente de la campaña, Ricardo Roa Barragán, afirmando que no sabían del ingreso de dinero sucio ni de su uso en la costa Caribe.

El hijo del presidente admitió que él utilizó parte de los aportes ilegales para la campaña, pero insistió en que su padre y Roa no estaban al tanto de ello.

Además, expresó que su padre debe continuar en el poder y que es necesario que las promesas que hizo empiecen a materializarse, especialmente en el ámbito social, para sanar las deudas históricas con los sectores más desfavorecidos. Atención: Nicolás Petro y Day Vásquez quedan en libertad condicional

“Ni mi papá ni el gerente de la campaña; Ricardo Roa, sabían de los dineros que recibimos Daysuris y yo de Santander Lopesierra y de Gabriel Hilsaca. Oviamente , no sabían que parte de esos aportes yo los utilizaba para la campaña. Es importante hacer esa aclaración pero hay algunas circunstancias”, sostuvo Petro Burgos en la entrevista.

“Creo que el país necesita que él pueda continuar. El país necesita que las promesas que él hizo se empiecen a materializar por el bien de Colombia, especialmente en lo social. No podemos desconocer que antes de Gustavo Petro el país estaba viendo una problemática social bastante importante. Ojalá en este gobierno se empiecen a sanar esas deudas históricas con sectores abandonados por gobiernos pasados. Eso es vital para el país. Ojalá el Gobierno lo logre hacer porque, hasta el momento, no lo ha hecho, no ha podido”, añadió.