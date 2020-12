“Unos pocos pueden compartir presencialmente y unos muchos simultáneamente de forma virtual”, afirmó la doctora.

Beltrán también entregó recomendaciones para las familias que van a aprovechar la época decembrina para viajar, en donde la medida principal es que las personas que vayan a viajar no tengan ningún síntoma, no hayan sido diagnosticadas con COVID-19 y no hayan estado en contacto con un caso positivo del virus.

Además, recomendó que el medio de transporte que se utilice para viajar sea uno donde se pueda mantener la distancia de dos metros entre personas y que los lugares de destino no sean aquellos donde los casos positivos hayan incrementado.

La doctora afirmó, además, que el uso de un tapabocas que cumpla con las especificaciones para proteger al usuario es indispensable. Otras recomendaciones claves son evitar pasar mucho tiempo en espacios cerrados y aprovechar los abiertos para caminar o explorar. Se recomienda evitar las aglomeraciones en piscinas y usarlas cuando tengan baja ocupación y no olvidar el lavado de manos y la distancia, a pesar de estar de vacaciones.