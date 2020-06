“Nadie los está discriminando”: Duque a mayores de 70 años que tutelaron

Este martes se conoció que un grupo de adultos mayores denominado Rebelión de las Canas, interpuso una tutela contra el presidente Iván Duque por discriminación en las decisiones tomadas para prevenir la expansión del COVID-19, argumentando que se les ha violado sus derechos al no permitirles retomar sus actividades.

El presidente de la República, Iván Duque Márquez, aseguró que las restricciones de movilidad para los adultos mayores de 70 años no pretenden discriminarlos o afectar sus derechos, sino protegerlos del COVID-19.

La única razón ofrecida por el Gobierno para ese trato distinto es que somos personas que, si resultamos contagiadas, somos más susceptibles de tener cuadros clínicos más severos que personas más jóvenes. Eso es cierto pero lo que es inaceptable es que el Gobierno nos imponga esas restricciones para protegernos, como si nosotros mismos no tuviéramos la autonomía suficiente para tomar las decisiones relativas a nuestra propia protección. Nótese que los adultos mayores no tenemos riesgos de contagio mayores que las otras personas, ni capacidad mayor de transmitir el coronavirus, por lo que la medida no busca prevenir el contagio. Busca protegernos contra nuestra propia voluntad”, argumenta la tutela.

La acción de tutela fue interpuesta por el exministro de Hacienda, Rudolf Hommes Rodríguez, con el respaldo también de otros ciudadanos mayores de 70 años entre ellos, Alfonso Ávila, Maurice Armitage Cadavid, Luis Francisco Barón Cuervo, Carlos Caballero Argáez, Maria del Pilar Caicedo Estela, María Consuelo Cárdenas de Santamaría, Lucelly Ceballos Cárdenas, María Mercedes Cuellar Lopez, José María de Guzmán Mora, Humberto de la Calle Lombana, Alonso Gómez Duque, William de Jesús Hoyos González, Maria Cristina Jimeno Santoyo, Patricia Lara Salive, Alvaro Leyva Durán, Clara Lopez Obregón, Graciela Palacios, Maria Esperanza Palau, Alejandro Sanz de Santamaría Samper, Petrus A.N.M. Spijkers, Ignacio Vélez Pareja, Alberto Villate, Lucía Villate, y Ricardo Villaveces Pardo.