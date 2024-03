Nadia Sánchez es galardonada con el Premio Cafam a la Mujer 2024

“Recibo con enorme felicidad y agradecimiento este reconocimiento, que es el fruto de la labor de decenas de personas que desde la fundación han trabajado con la visión y propósito de ser catalizadores para el cambio positivo, inspirando a mujeres y niñas a creer en su propio potencial y a luchar por un país más igualitario. Este premio es un estímulo para continuar la labor en la promoción de una sociedad más justa y equitativa, y de empoderar a las mujeres y niñas colombianas para que trasciendan y cumplan sus sueños”, afirma Nadia Sánchez, presidenta y fundadora de la fundación She Is.

Es una tarea que ha materializado a través de la Fundación She Is, desde donde se han beneficiado a cerca de 100 mil mujeres por medio de 525 talleres, programas, capacitaciones, diplomados, entre otros espacios, en los últimos ocho años. Lea aquí: La mujer policía que viste con manta guajira: una historia llena de autenticidad

Desde la Fundación She Is y sus líneas de acción Ella es Esmeralda, Ella es Astronauta y She is Global Forum, se ha trabajado, bajo el liderazgo de Nadia, en hacer realidad la visión de ser referentes en el empoderamiento de niñas, jóvenes y mujeres construyendo un movimiento global hacia la equidad de género por un mundo 50/50.

“Nuestra historia comenzó como un sueño y proyecto mientras trabajaba en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington DC, en 2015. Un sueño que fue reconocido y elegido como uno de los Proyectos Emergentes Alrededor del Mundo por la Casa Blanca, durante la presidencia de Barack Obama.

Este respaldo y reconocimiento nos otorgaron la fortaleza y las herramientas necesarias para regresar a Colombia y hacer de este sueño una realidad, gracias al trabajo articulados de los diferentes colaboradores de la fundación y de empresas y organización que han confiado en nosotros”, añade Nadia Sánchez.

De cara a futuro, Nadia Sánchez continuará acentuando esfuerzos, junto con su equipo, en pro de crear un futuro más igualitario y prometedor para Colombia, potenciando las líneas de acción y llevando entornos de empoderamiento para las mujeres y niñas de todo el territorio nacional.