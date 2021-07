La Superintendencia de Industria y Comercio impuso una multa de más de 180 millones de pesos a la escuela de cursos de inglés American School Way por publicidad engañosa.

Esta multa se adoptó de acuerdo con la entidad, tras demostrar que American School Way no brindaba a sus clientes información veraz, precisa e idónea en el reglamento de matrícula, porque no contaba con la totalidad de las licencias de funcionamiento de las sedes que decía en el anterior documento y no suministraba información suficiente sobre los beneficios que obtienen los suscriptores del programa, específicamente en lo referente a su disponibilidad y objeto.

Así mismo la entidad encontró que la información suministrada en el sitio web de American School Way no era suficiente y oportuna en relación con los términos para solicitar traslado de sede.