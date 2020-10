Una grave denuncia sobre abuso sexual tiene en jaque al jefe del partido político de las Farc, Rodrigo Londoño Echeverry, conocido como ‘Timochenko’.

Luz Fary Palomar Quintero denunció ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que fue reclutada a la fuerza y violada cuando tenía 13 años por ‘Timochenko’, quien era en ese entonces el jefe de esa organización insurgente.

La mujer contó que los hechos ocurrieron en San Vicente del Caguán, a donde fue llevada junto a varios de sus hermanos a la edad de 10 años.

“Yo fui violada a los 13 años por ‘Timochenko’, aunque él dice que no, y niega todo”, dijo la mujer ante el tribunal de justicia transicional, según las declaraciones citadas por La FM.

Agregó que el excomandante la intimidó con arma de fuego en su cabeza y la obligó a quedarse callada y acceder a sus peticiones. “Yo le decía que por favor no me violara y me ponía la pistola en la cabeza y él lo hacía con mucha satisfacción; yo le diría a él, que recuerde cuando estuvimos en el campamento del Bloque Oriental, ahí estábamos puros menores de edad”.

Luz Fary confesó que el exguerrillero se metió a su “caleta” a medianoche donde abusó de ella, mientras la amenazaba con una pistola para que ella no gritara.

“Fue algo muy fuerte para mí y me da mucha rabia escuchar a ese señor tan hipócrita”, mencionó.