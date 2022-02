Personal del gimnasio los separó y, al parecer, ambos estaban calmados, pero las agresiones no pararon allí.

Según cuenta Paola en sus redes sociales, Jefferson Alexander Otálvaro Yepes se negó a prestarle la máquina y comenzó a insultarla. “Me decía pueblerina, naca (...) Fue cuando yo con demasiada rabia le lanzo la mano, él me la sostiene, provocándome un rojo y obviamente yo medio le rocé el rostro”.

“Hago este caso público teniendo en cuenta que cualquier cosa que me pase desde hoy el único responsable es el señor Jefferson Alexander Otálvaro Yepes”, dijo la joven en un primer video.

“Él decidió a raíz de un problema que tuvimos por una máquina del gimnasio, partirme la cabeza con un iPhone 13 Pro Max, como lo presumía, porque para él es más importante tener plata y no importa si te mata”, agregó.

“No me digan que yo me lo merecía por aruñarlo, porque la verdad podía darme mil veces más cachetadas o darme aruños también, no causarme una hemorragia”, alegó la mujer.