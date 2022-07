Muerte de tres niños en derrumbe en Tapartó enluta a toda Antioquia

Pero Ana Sofía (6 años), Andrea (5 años) y Alexánder (6 años) no corrieron con la misma suerte. Alexánder recibió 25 minutos de reanimación, pero no fue posible devolverle la vida. Ana Sofía fue la última en ser rescatada, aproximadamente a la 1:30 de la tarde. Ya era demasiado tarde. Llegó sin signos vitales al hospital.

Decía con voz temblorosa que la pérdida de la escuela representa un golpe durísimo porque alrededor de la sede han logrado tejer una comunidad de confianza para el cuidado de sus hijos, en una vereda en la que padre, madre, hermanos mayores y hasta abuelos tienen que salir a rebuscársela en duros jornales porque cada vez los salarios que recibe cada miembro de un hogar alcanza para menos.

La profesora Eliana, todavía aturdida por la tragedia, pide que se reconstruya prontamente porque sabe la importancia que tiene esa pequeña edificación para tres sectores: La Cueva, Filo del Medio y El Porvenir.

Pero sabe también que habrá otra reconstrucción que les tocará hacer, no con ladrillos ni cemento, si no con empatía y solidaridad. “Tenemos que reconstruir el espíritu porque lo que vivieron estos niños no será fácil de sobrellevar. Las familias que perdieron a sus pequeños necesitan seguir contando con la comunidad educativa. En lo personal, es el mayor reto que he tenido como docente: ayudar a guiar a estos niños a superar esta pesadilla”.