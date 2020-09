De igual forma, la Procuraduría abrió una indagación para establecer e individualizar la participación que habrían tenido en el operativo miembros de la Policía y ordenó la práctica de pruebas con la finalidad de identificar a los agentes que participaron así como del uso que se dio a la pistola táser. Lea aquí: Muerte de Javier Ordóñez: Mindefensa pide no estigmatizar a la Policía

¿Cuándo usar una táser?

El general en retiro de la Policía y especialista en Ciencia Política, Jairo Delgado, explicó que este tipo de armas no letales son usadas por diferentes policías del mundo y busca reducir el impacto en el procedimiento policial.

“Comparada con un arma de fuego, la táser lo que busca es minimizar una acción que no afecte la integridad de un ciudadano en requerimiento, pero que además proteja la integridad personal del policía que la está usando”, expresó.

Agrega Delgado que los agentes que portan la táser, implementada en Colombia desde 2012, son entrenados porque para llevarla como dotación necesitan ser certificados. El entrenamiento dura un mes en el curso profesional y las prácticas de reentrenamiento duran una semana. Lea aquí: Siete muertos, 140 heridos y 17 CAI quemados, saldo de noche violenta en Bogotá

Delgado explicó que basado en las imágenes conocidas hasta ahora, se podría concluir que no se requería el uso de ese dispositivo. “Desconociendo otros aspectos del procedimiento, se puede inferir que lo que sucede con un ciudadano en estado de embriaguez, puede manejarse desde el procedimiento policial con otro tipo de actividades que permiten su conducción”.

Desde la norma, y bajo el decreto 2903 de 2017, el experto en Seguridad Ciudadana de la Universidad Central, Andrés Nieto, argumentó que usar esta arma no letal debe contar con un protocolo fundamentado en tres pasos: el primero, evaluar el uso de la fuerza desde la proporcionalidad, es decir, si el ciudadano no presenta actitud agresiva, se debe evitar proceder de la misma forma; dos, desde lo legal, el Policía debe cuidar el protocolo y entrar a mediar; y tres, el uso racional, donde el agente no debe atacar directamente.

Efectos en el cuerpo

El médico y profesor de la facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, Raúl Narváez Sánchez, explicó que una descarga de una táser puede no generar traumas en la salud siempre y cuando esté sana y no tenga antecedentes médicos de importancia. Lea aquí: Muere hombre en Bogotá tras ser sometido por la Policía con ‘taser’

Narvales Sánchez explica que en los casos más comunes se presentan una descoordinación del control neuromuscular, lo que deriva en que la persona se cae y las lesiones pueden ser por la caída misma.

Sin embargo, dijo el galeno, si la persona esta húmeda o tiene antecedente de arritmias, este tipo de descargas si pueden ser fatales. “Al efecto del alcohol se suma el de la descarga eléctrica y puede producirse una arritmia que podría ser potencialmente fatal. El corazón tendría menos capacidad de restituir su propia actividad eléctrica normal y la de la descarga”, concluyó el docente universitario.