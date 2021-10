Por Camilo García

La crisis migratoria que se vive hoy en día en el continente involucra en su gran mayoría a ciudadanos haitianos, que cruzan a Estados Unidos en medio de grandes dificultades. Un tema que preocupa y que fue tratado a lo largo de la semana en la cumbre de cancilleres, defensores y fiscales que se realizó en Cartagena, sin mayores conclusiones.

Ante ese panorama, el embajador de Haití en Colombia, Jean Mary Exil, habló con sobre la crisis de migración que se presenta en América Latina, la solución que ve su Gobierno a los migrantes represados en la frontera entre Colombia y Panamá, y la situación en la que se encuentran los militares detenidos en ese país.

- Van 95.000 migrantes, en su mayoría haitianos, que han transitado este año por la frontera entre Colombia y Panamá. ¿Como está el panorama migratorio para sus connacionales?

Actualmente lo que se está presentando no es una migración de ciudadanos haitianos que salen de Haití y cruzan América Latina para para llegar a Estados Unidos, son ciudadanos nuestros que han estado viviendo en Brasil, Chile y Ecuador, principalmente, desde hace muchos años.

Para ponerlo en contexto, el gobierno de Brasil en 1995 contrató para la preparación del mundial a aproximadamente unos dos millones de haitianos y lo mismo sucedió en Chile en 2010, para la reconstrucción del terremoto, donde fueron llevados a trabajar aproximadamente un millón. En Ecuador también hay presencia de ciudadanos haitianos, pero en menor cuantía.

Esas son las personas que, a raíz de la pandemia, la pérdida de sus empleos y otros factores, han decidido migrar a Estados Unidos, teniendo en cuenta que algunos creen que es más fácil llegar a ese país, por el cambio de Gobierno, de Republicano a Demócrata, y las experiencias de algunos de sus amigos, que han logrado cruzar la frontera.

- ¿Qué solución ve su gobierno para enfrentar la crisis migratoria y el represamiento en que se encuentran algunos de ellos entre Colombia y Panamá?

Muchas veces los países se quedan en discursos, los Estados Unidos pueden aceptar determinados migrantes, que nos digan de una vez qué tipo de personas pueden aceptar: mujeres embarazadas, con niños, etc., porque con eso se puede hacer una campaña en Necoclí y en otras regiones donde se encuentran los migrantes, para que los que no son aceptados no hagan la ruta.