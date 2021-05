La plenaria de la Cámara de Representantes avanza en la discusión de la moción de censura contra el ministro de la Defensa, Diego Molano, en donde la oposición, con lecturas de nombres de desaparecidos y muertos, insiste en su responsabilidad del abuso de fuerza del Esmad. Lea aquí: “Claro que conozco el dolor de los jóvenes”: Mindefensa en moción de censura

Los postulados de los representantes opositores son los mismos con los que se tramitó el lunes la moción de censura en el Senado. En la plenaria de este martes las intervenciones se han centrado en que es Molano quien ha permitido crear el concepto que los manifestantes son delincuentes y terroristas.

El representante Inti Asprilla, en su intervención le preguntó a Molano que si “¿una piedra justifica una bala?, ¿que una persona tire una piedra justifica matarla con arma de fuego?, ¿eso es uso proporcional de la fuerza?. Incluso señaló que si Molano no sale en la moción de censura, serán los jóvenes, en las calles lo que lograrán su salida.

Por su parte el representante Mauricio Toro, sostuvo que el Mindefensa avaló la desaparición forzada de más de 100 personas que han participado en las manifestaciones, “la desaparición forzada es de los delitos más salvaje y sanguinario, el Estado se acostumbró a no hacer nada. Desde el 28 de abril se han reportado hasta 548 desaparecidos”.

La representante Katherin Miranda, manifestó que los miembros del Esmad están atacando a los jóvenes cuando hacen sus actos culturales, y esa acción la hacen pasar como si fuera un delito o un ataque a la Policía. Planteó que el ministro ha mentido en cuanto a la situación de la menor de Popayán que se quitó la vida luego de que fuera abusada sexualmente por los policías.

Por su parte, el expresidente César Gaviria, en un comunicado expresó que se quieren violar el proceso del trámite de la censura contra Molano. “Y en cuanto a las dos mociones de censura se dio el debate el día de ayer. No sé si hoy continúan. Se votarán las dos en 10 días, ¿Si la decisión de la votación es contradictoria que pasa? La Constitución dice que si se vota en una Cámara, ya la otra no puede votar una moción de censura, ¿Si será legal o constitucional esa maniobra del gobierno de introducir otra moción de censura en el Senado?”

Según Gaviria, “ayer empezaron mal al no dejar hablar la oposición que tenía un derecho que no es consuetudinario. ¿Cuándo vamos a empezar a pensar en una solución excepcional, en lo que cada vez se parece más a una estallido social, o en todo caso, peor que un paro?, ¿qué va a hacer el Gobierno para hacerle frente no al paro, sino a algo que está evolucionando hacia algo peor que se empiezan a ver en Cali la anarquía y la sublevación? Ya los medios internacionales hablan de lo que no sé si puede empezar a entenderse como un estallido social que se extienda a toda América Latina”.