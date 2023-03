Minsalud sobre reforma: “No tiene sentido aprobar algo que no cambie nada”

La ministra de Salud, Carolina Corcho, afirmó estar consciente de los cambios que podría tener la reforma a la salud en su trámite en el Congreso, pero advirtió que si esta no continúa con sus bases, no tendría sentido aprobar algo que no cambie en nada.

Así lo manifestó durante el foro educativo realizado por la Asociación Nacional de Industriales (Andi), denominado ‘¿Cuál es la mejor reforma?’, donde se abordaron temas importantes del articulado que pretende reformar el sistema de salud en Colombia, con la función de las EPS. (“La reforma a la salud evita que las EPS desaparezcan”: Carolina Corcho)

La ministra señaló que “existen cinco propuestas de reforma cursando en el Congreso y eso muestra que el país está de acuerdo en que es necesario hacer cambios a la prestación del servicio de la salud”.