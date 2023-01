Minsalud dice que las EPS son inviables, ¿desaparecerán?

Corcho sostuvo que esta reforma a la salud en Colombia no será sencilla e implicará una transición de por lo menos dos años.

“Yo soy una EPS, el Estado me gira los recursos y yo me contrato a mí mismo, me pago lo que considero, impongo las tarifas que yo quiera, y a los hospitales los quiebro, pero aparte de eso, redirecciono al paciente para que sea atendido en las clínicas que yo contrato, sin que importe dónde vive, y lo someto al paseo de la muerte. Eso es perverso y es inaceptable. Lo que está en juego aquí es la vida”, ejemplificó la ministra.