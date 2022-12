Minsalud despide 17 personas de su equipo de prensa en plena Navidad

Este domingo, al menos 17 funcionarios del equipo de prensa del Ministerio de Salud fueron despedidos sin previo aviso. Algunos habían sido notificados de que su contrato sería renovado y trabajarían hasta el mes de abril.

Sin embargo, esto no fue así. El domingo 4 de diciembre, a través de llamada telefónica, fueron notificados por su jefe directo que no continuarían ejerciendo sus funciones. (Le puede interesar: “Aún no salimos de la pandemia”: Minsalud pidió acudir a la vacunación)