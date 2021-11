Por ahora, en Colombia la tercera dosis de la vacuna contra COVID-19 se aplica a los adultos mayores de 60 años y personas que por su condición médica tienen el sistema inmune comprometido.

“Seguramente vamos a necesitar ese refuerzo, pero no sabemos cuando será necesario. (...) El personal de salud ya fue priorizado por delante de quienes tenían más riesgo de morir, lo que queremos es tener la evidencia de saber que el beneficio supera el riesgo; la decisión de aplicar o no la tercera dosis al personal de salud es la que esperamos tomar en los próximos días”, aseguró Leonardo Arregocés, director de medicamentos y tecnologías del Ministerio de Salud, en medio de un conversatorio organizado por la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC).

“Nosotros sabemos que hay un rezago en el registro de la vacunación pero nosotros hemos calculado que ese rezago es entre el 5% y el 7%, quiere decir que de estos 230 mil trabajadores de salud reportados como no vacunados hay una cantidad muy pequeña que corresponde a personas que fueron vacunas pero no han sido registradas en el Paiweb”, añadió Arregocés.

Frente a las más de 210 mil personas del talento humano en salud que no han recibido una dosis contra el COVID-19 en el país, el director de medicamentos y tecnologías del Ministerio de Salud indicó que “es una cifra bastante grande, estamos hablando de que casi el 20% del personal que atiende pacientes, no se ha vacunado y no sabemos las razones, tenemos que indagar esto bien pero lo que estamos viendo es que todavía hay un grupo grande de la población trabajadora de la salud que no se ha vacunado”.

Por su parte, la presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, Lina Triana aseguró que “nosotros como talento humano en salud debemos ser embajadores para que cada uno de los colombianos sean vacunados contra el COVID-19, (...) esperamos que cuando se tome la decisión se tenga en cuenta no solo la estadística de nuestro país sino también las recomendaciones y lo que se ha hecho a nivel mundial, cuando hablamos de vacunación de talento humano en salud con terceras dosis”.