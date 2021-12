En el marco del Congreso Mundial de Juristas que se realiza por estos días en Barranquilla, el ministro de justicia, Wilson Ruiz dio a conocer que se encuentra a la espera de que a su despacho llegue la resolución del Consejo Nacional de Estupefacientes, para avalar la aspersión aérea con glifosato.

En un foro dedicado al rol de la mujer en la consolidación del Estado Social de Derecho, Ruiz aseguró que la fumigación de este tipo se reactivaría en febrero de 2022 y enfatizó que tanto la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA), así como el Ministerio de Salud, señalan en el documento que a la fecha no sería posible -de manera técnica- evidenciar la afectación con la aspersión aérea con glifosato.

“Este documento nos indica que no se va afectar la parte medio ambiental de nuestro país. Así mismo, tampoco habrá afectaciones en materia de salud ya que no hay revisión científica que pueda determinarlo. Una vez ambos documentos me los oficialicen, miramos la viabilidad de hacer la convocatoria como presidente del Consejo Nacional de Estupefacientes, a todos los miembros para revisar cómo se dará apertura al proceso de aspersión en el país”, detalló el ministro.