Mínimo subiría un dígito, en línea con la inflación

Por casi año y medio el índice de inflación anualizado en Colombia está en dos dígitos y la apuesta del Gobierno es que al cierre de este año el indicador se ubique, por fin, abajo del 10%.

El dato de 10,15% publicado el jueves por el Dane parece confirmar que el costo de vida viene en descenso desde marzo cuando tocó el techo de 13,34%.

Desde entonces ha disminuido 3,19 puntos observando una lenta caída que no favorece los propósitos del Banco de la República que tiene fijada entre 2% y 4% la meta de inflación anual, cosa que no se cumplió en 2021 cuando fue de 5,62%, ni en 2022 marcando 13,12% y que, obviamente, no se logrará este 2023.Las estimaciones de la Encuesta Mensual de Expectativas Económicas del Emisor ubican el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en 9,51% al finalizar este año, mientras que la Encuesta de Opinión Financiera del tanque de pensamiento Fedesarrollo le apunta a 9,60%.

Factor crucial

La cifra de inflación se constituye en el insumo primordial para las negociaciones del ajuste del salario mínimo en 2024, por lo que el más reciente dato del Dane estará bajo la lupa de Gobierno, empresarios y sindicatos.

Mañana lunes en desarrollo de esas negociaciones está previsto que el Banco de la República exponga la proyección de la inflación para los próximos meses, para que con esa información el martes, 12 de diciembre, trabajadores y empresarios oficialicen sus propuestas de aumento del mínimo. Actualmente esa remuneración es de $1,16 millones, tras el ajuste de 16% que se aplicó a finales de 2022. Le puede interesar: Inflación sigue bajando en el país, en noviembre llegó al 10,15%

En esa línea vale anotar que el pasado martes en la presentación de su “Reporte de estabilidad financiera” el Emisor admitió que la convergencia de la inflación al nivel objetivo (2% - 4%) ha sido más lenta de lo esperado.

“La expectativa del equipo técnico del Emisor y del mercado es que la senda decreciente continúe durante 2023, con datos de cierre esperados del 9,0% y 9,48%”, se lee en el informe.

A su turno, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, al celebrar el dato anualizado de inflación, con corte a noviembre de 10,15%, insistió en que el costo de vida ajustó ocho meses a la baja y anticipó que en este diciembre bajará a un dígito.

Con esas previsiones el pulso por el incremento del mínimo girará alrededor del 9% y el 9,5%, dado que las mediciones de productividad laboral presentadas en la mesa de concertación, en su mayoría, son negativas.

El tanque de pensamiento Anif pronosticó, por ejemplo, una tasa de inflación de 9,6% para este año, y propuso que este número sirva de base para la discusión del mínimo. “Este resultado, en conjunto con la estimación de la Productividad Total de los Factores (PTF), ubicaría el aumento del mínimo en un dígito”.