De hecho, desde el Congreso se conoció hace 24 horas que van a tener un espacio para dialogar, aunque los líderes indígenas esperan reunirse directamente con el presidente Iván Duque, petición que no ha sido aceptada en la medida en que se delegaron a 7 ministros de gabinete para atender sus requerimientos.

La posición del Gobierno

El Gobierno insiste en que en 2020 se han invertido $250 mil millones en proyectos que apuntan a la reparación de víctimas, de los cuales $1.120 millones son para la reparación colectiva de 28 comunidades indígenas; en el Sistema Educativo Indígena Propio, se destinaron $42 mil millones; y en la construcción de vías que dan acceso a territorios indígenas la partida va en $15 mil millones.

Sin embargo, la Minga, en un comunicado, aclaró que “no perseguimos recursos económicos; el carácter de la minga es netamente político, su finalidad es la defensa de la vida y la paz”.

Puntos que, Gilberto Muñoz, del equipo técnico de la Minga del Suroccidente, dice que se deben trabajar por aspectos como el asesinato de líderes sociales. Añade que la Defensoría del Pueblo, con corte a agosto pasado, ha reportado 63 de estos crímenes en 2020.

La ministra del Interior, Alicia Arango, le respondió que el Gobierno acepta hablar de esos tópicos con una perspectiva política, como lo piden los voceros de la minga. Pero exige que no se use este canal con un fin electoral y que los ministros sean aceptados como interlocutores. Además, que los líderes de la minga, como el nasa Feliciano Valencia, también admitan el diálogo y no acudan a delegados.

Además de Arango, la comisión que envió el Gobierno a Cali y no logró concertación con la Minga, estuvo conformada por los ministros de Salud; Fernando Ruiz; de Minas, Diego Mesa; de Agricultura, Rodolfo Zea; y de Ciencia y Tecnología, Mábel Torres.

El otro gran asunto que genera distancia son los rumores de que, supuestamente, la minga ha sido infiltrada. “Estaremos atentos y judicializaremos a todos aquellos que alteren el orden público”, dice el fiscal General, Francisco Barbosa. Pero la minga advierte que su marcha es legítima y que, según Muñoz, acusarla de estar infiltrada “es una estrategia para estigmatizarnos”.

En todo caso, la Minga ya está en curso hacia Bogotá y tal como lo han pedido la Procuraduría y decenas de congresistas, el mejor camino posible para la resolución armónica de esta movilización, es que el presidente acepte un diálogo.