La Minga indígena dejará Cali este miércoles y retornará al Cauca para continuar con las actividades de paro desde su territorio, según indicaron el senador Luis Fernando Velasco y la consejera de derechos humanos de la Organización Nacional Indígena de Colombia, Aida Quilcué.

“Me informan que Minga hará recorrido por puntos de “resistencia” y mañana se traslada al Cauca. Respetable decisión y creo que el país y Cali deben hacer una reflexión de los hechos del 9/5 y buscar curar heridas.@FiscaliaCol y ONG’s de DDHH tienen el reto de contarnos la verdad”, escribió Velasco.

Además del tuit de Velasco, la consejera Aida Quilcué dijo en una entrevista con el Canal 2 de Cali que, “lo que nos trajo a Cali fue justamente el asesinato de los jóvenes en los puntos de concentración. Vinimos a acompañarlos, a minimizar esas muertes en el marco de la mediación y creo que hemos cumplido esa tarea”.

La líder indígena agregó que la Minga se seguirá juntando “en un territorio que nos permita establecernos por mucho más tiempo”.

Resaltó que hay unidad entre los distintos pueblo indígenas del país y se refirió a las denuncias que han hecho habitantes de distintos sectores de Cali sobre el establecimiento de peajes ilegales y ataques a la población por parte de sus comunidades.

“Es importante aclarar que los puntos de bloqueo están a manos de los jóvenes y ciudadanía de Cali, nosotros vinimos a acompañarlos. No controlamos esos puntos y no decidimos si se cobra o no. Nosotros tomamos medidas en la Universidad del Valle, que es donde nos establecimos”, enfatizó.