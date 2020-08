El ministro de defensa, Carlos Holmes Trujillo, en rueda de prensa este lunes, anunció que los “homicidios colectivos” como el Gobierno catalogó las masacres ocurridas en los últimos días en más de tres departamentos, tienen íntima relación con el narcotráfico que relaciona las disidencias de las Farc y el Eln

El jefe de la cartera anunció que los homicidios colectivos no es una situación nueva para el país. “Nos duele a todos pero es la realidad. Los homicidios colectivos no es algo nuevo en el país, se viene presentando desde hace mucho años. No es cierto que se hay reactivado con la administración Duque. Los homicidios colectivos tienen un denominador común: el narcotráfico”.

Para Trujillo está claro que los lugares que tienen presencia del narcotráfico, la cifra de homicidio es del doble. “Se ve la mano atroz del narcotráfico en los homicidios colectivos. Hay que continuar vigorizando los esfuerzos del Gobierno (...) que no digan que se está poniendo un mensaje retrovisor”

