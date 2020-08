Mincultura y el Inpec buscan libros para dotar las cárceles del país

Desde este fin de semana y hasta el próximo seis de octubre estará abierta la campaña ‘Enlíbrate’, desarrollada por el Ministerio de Cultura y el Inpec que invitan a los colombianos a donar libros, nuevos o usados en excelente estado, para nutrir las bibliotecas de los centros penitenciarios en el país.

La Ministra de Cultura, Carmen Inés Vásquez, y el Director del Inpec, Brigadier General, Norberto Mujica Jaime, hicieron el lanzamiento oficial de la campaña ‘Enlíbrate, Libros para ser libres’, la cual impactará a 132 bibliotecas de los centros de reclusión del país, adscritos al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

Esta es una de las medidas adoptadas durante la emergencia sanitaria para apoyar a las personas privadas de la libertad, y una manera de continuar brindando espacios de esparcimiento a través de la lectura. La campaña cuenta con el apoyo de Fundalectura, la Fundación Tejido Social, TCC, la Secretaría de Cultura y Paz de Cali y de la Policía Nacional.

“Como lo recomienda Naciones Unidas en el documento sobre Los Derechos Humanos y las prisiones, con iniciativas como esta alentamos procesos educativos y culturales incluido el acceso a una biblioteca apropiada, con el fin de motivar actividades creadoras y culturales que son especialmente indicadas para permitir a las personas privadas de la libertad expresarse”, indicó la Ministra de Cultura Carmen Inés Vásquez.

Entre tanto, el Brigadier General, Norberto Mujica Jaime, aseguró que iniciativas como estas, lideradas además por el Gobierno Nacional fortalecen los procesos de resocialización en las cárceles de Colombia. “Para el INPEC, uno de los principales objetivos es brindar condiciones dignas a los reclusos, y contribuir de este modo con el fin resocializador de la pena. Al dotar las cárceles con espacios como las bibliotecas, le estamos dando a esta población oportunidades para capacitarse y renovarse. Estoy convencido que con ‘Enlíbrate, Libros para ser libres’ llegaremos a cientos de internos”.

Se esperan recibir libros de literatura (novela, cuento, poesía y ensayo), así como biografías, Ciencias sociales (historia, geografía, economía, psicología), Autoayuda, Fundación para el Fomento de la Lectura, Fundalectura - Dg 40 A Bis No. 16-46 académicos de preparación para exámenes de Estado (lógica matemática, razonamiento abstracto, etc.) y libros de oficios (carpintería, modistería, fotografía, peluquería, electrónica, etc.).