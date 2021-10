Álvaro Gutiérrez*, un soldado profesional que ha recorrido las más cruentas selvas del país, nunca pensó que a plena luz del día se encontraría, en la copa de un árbol, un artefacto explosivo que lo dejaría ciego de por vida. Sin embargo, esa tarde del sábado 20 de septiembre de 2020, cuando se movilizaba con su equipo a adelantar labores de erradicación, sucedió lo inesperado.

El miembro del Ejército que, como era costumbre, se movía como pez en el agua en la espesa llanura del Guaviare, pisó lo que, a su juicio, no eran más que ramas, palos y maleza, pero estaba lejos de imaginar que sería la trampa mortal para sus ojos, pues sin querer activó una de las famosas “minas antipersonal”, que ha dejado mutilados a cientos de colombianos y que a él le arrebató la vista.

Esta vez bajo una nueva modalidad fomentada por las ‘Disidencias de las Farc’, del frente ‘Jorge Briceño’, comandado por Miguel Botache Santillana, alias ‘Gentil Duarte’, quienes colocan estos artefactos en los árboles para que sean más letales contra quienes caen en ellos.

Julián Eduardo Ruiz García, enfermero de combate y quien socorrió a Gutiérrez, no puede olvidar ese trágico día de septiembre, pues eran amigos. “Yo lo conocía hace dos años, él era una persona que nunca decía que no y al ser más antiguo que yo, a toda hora vivía diciéndome que hiciera las cosas, me daba ejemplo”, relata.

Ambos pertenecían a la compañía Bélgica de la Fuerza de Tarea Omega, que estaba agregada en San José del Guaviare para labores de erradicación y ese sábado salieron a desarrollar su trabajo en la vereda Nueva Colombia, a 48 minutos en carro de la capital del departamento.

“Al llegar al cultivo esperamos unos 15 minutos, mientras el comandante mandaba la seguridad, y pues desgraciadamente le dijeron a él (*Gutiérrez) que la hiciera. Él se adelantó, se pasó por entre dos árboles y ahí estaba el artefacto explosivo, oculto en una rama y tenía un hilo industrial amarrado que desafortunadamente activó con los pies”, cuenta el enfermero de combate.

Inmediatamente todos entraron en alerta, según su relato, y él se dispuso a cumplir con su labor para intentar salvar la vida de su amigo. “Al soldado que iba detrás de *Gutiérrez le pregunte a los gritos en donde estaba él, porque ya no lo escuchaba, pero me respondió con desesperación que la mina lo había borrado (desaparecido), no lo podía creer, por lo que le pregunté otra vez, y fue cuando me dijo: “mentiras ahí está”. Corrí a atenderlo, pero el olor a sangre y carne quemada me quería hacer vomitar, entonces yo me devolví, tome aire de nuevo, lo cogí del chaleco y lo jale hacia afuera de donde estaba el artefacto, para poder atenderlo”.