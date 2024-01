Millonario robo a conductor de lujoso auto en plena avenida en Bogotá

En la tarde del pasado sábado, 20 de enero, la denominada ‘Banda de Los Rolex’ volvió a atacar en Bogotá. Cuatro sujetos que se movilizaban en moto abordaron un lujoso Mercedes para hurtar el reloj. Lea aquí: El panorama del fenómeno de El Niño en Colombia: varias regiones afectadas

"Ayer en horas de la tarde se registró este hecho en la carrera 7a con calle 85. La denuncia está desde ayer en manos de la Sijin de la Policía de Bogotá, que avanza en la investigación y persigue a los responsables. El secretario de Seguridad, César Restrepo, está personalmente al frente de este caso para tener resultados pronto. Con ayuda de todos, Bogotá volverá a caminar segura", afirmó el alcalde Carlos Fernando Galán.

El hurto del reloj se produjo cuando el vehículo iba descapotado y era visible el lujoso reloj que llevaba el propietario. “Ya iba para mi casa cuando me di cuenta que me venían siguiendo. Me abordaron en el semáforo y me exigieron que les diera el reloj: un Rolex”, le dijo el conductor a El Tiempo.