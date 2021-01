Los ciudadanos extranjeros que sean encontrados violando las medidas de aislamiento y ponen en riesgo la vida de las demás personas, serán expulsados del país, notificó el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa Palacios.

La postura del funcionario se conoció luego de que las autoridades de Bogotá encontraron una fiesta clandestina en el sector de Kennedy, en la cual estaba un grupo de 65 ciudadanos de nacionalidad venezolana, a quienes se les impuso el comparendo y se les notificó que serán enviados a su país. Lea aquí: Los deportarán, 65 venezolanos estaban de rumba en pleno toque de queda

El director consideró que ese tipo de actividades no tienen ningún tipo de justificación en medio de una emergencia sanitaria. “Este no es momento de bajar la guardia. El Covid no se ha marchado y no distingue pasaportes. Una persona que se pone en riesgo, está poniendo en riesgo a todo un país, por eso debemos cumplir con las medidas de las autoridades locales. No vamos a permitir que unos cuantos pongan en riesgo a la ciudad y al país”, indicó.

Finalmente hizo un llamado a la ciudadanía para que se respeten las decisiones de las autoridades locales y departamentales, y en casos de evidenciar cualquier tipo de incumplimiento por parte de ciudadanos nacionales o extranjeros, a que se hagan las denuncias respectivas ante las autoridades competentes.