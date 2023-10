Migración deportó a 586 personas y sancionó a 5.000 en lo que va del 2023

Migración Colombia presentó los resultados de sus procesos de verificación y control, cuyo balance, según dicen, es “positivo”. Entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2023 se impuso un total de 5.539 sanciones económicas por permanencia irregular de extranjeros en el país.

No obstante, esta no es la única causal de una sanción, pues figuran casos por no renovar la cédula de extranjería posterior a su vencimiento, no dar aviso del cambio de residencia, domicilio, empleador o contratante, ingresar o salir del país sin el cumplimiento de los requisitos legales, no registrar visa y transportar extranjeros sin la documentación legal correspondiente. Lea aquí: Más de un millón de migrantes han sido registrados en el Sisbén: DNP

También figuran en el listado de resultados las inadmisiones (3.425), “medida administrativa mediante la cual la autoridad migratoria, como resultado de sus labores de verificación, niega el ingreso a un extranjero y ordena su inmediato retorno al país de embarque, de origen o a un tercer país que lo admita”.

Las nacionalidades que han sido mayormente inadmitidas son: dominicana y estadounidense (12.8%), venezolana (6.9%), mexicana (5.6%), haitiana (4.6%), y china (4.3%). Lea aquí: Francia Márquez reclama a Mindefensa por salida de su jefe de seguridad

Se resalta también que el punto de mayor control, donde a la vez se han presentado más casos, es el aeropuerto El Dorado, con 2.188.