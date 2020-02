Migración Colombia refuerza controles por alerta de coronavirus

Migración Colombia informó que reforzó los controles para el ingreso al país de personas provenientes de los ocho países reportados con alerta por el coronavirus.

De esta manera, todas las personas provenientes de China, Japón, Corea del Sur, Singapur, Emiratos Árabes, Malasia, Tailandia e Italia, tendrán chequeos extras para saber si están contagiados con el virus.

“Hay una parametrización del sistema, el sistema les informa a nuestros oficiales aquellas personas que vienen de esos países para en esos casos implementar unos protocolos más severos, que nos permitan proteger a nuestra nación “, dijo el director de Migración, Juan Francisco Espinosa.

(Elevan alerta de leve a moderada por riesgo de coronavirus en Colombia)

Espinosa agregó que la entidad está cambiando la información en los diferentes puestos para que los pasajeros se informen sobre la importancia y la responsabilidad que deben tener frente a la enfermedad.

Según el funcionario, el hecho de que no a todas las personas se les lleve a un centro de salud no quiere decir que no se implementen los protocolos, sino que existen diferentes niveles de riesgo.

“Si tiene alguna sintomatología y ha estado en los mencionados 8 países por favor, no olvide manifestarlo a su oficial de migración”, agregó Espinosa.