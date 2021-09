La funcionaria sostuvo además que “mi responsabilidad política es la de destapar la corrupción dentro y fuera del Ministerio. Esta es mi responsabilidad política, acá estoy poniendo la cara. Señores representantes los he mirado y he escuchado sin temor, porque lo más importante es la conciencia, cuando se actúa con vehemencia y transparencia siempre está la verdad”.

Abudinen, de entrada le dijo a los representantes que citaron la moción que no va a renunciar, tal y como se lo reclamaron en la sesión. “No fui yo la que se robó la plata. Me dicen que mi responsabilidad política es la de renunciar, mi deber era denunciar el hecho de corrupción ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría”.

Ante los cuestionamientos de la oposición por una presunta cercanía con la procurador Margarita Cabello, también de Barranquilla como ella, la ministra dijo que en al menos 15 veces ha tenido contacto con ella durante este proceso, porque en su responsabilidad le ha tenido que entregar información.

“Uno no se atornilla a los cargos, uno se debe atornillar a llevar esto hasta las últimas consecuencias, de eso sí estoy atornillada y esto no va a quedar aquí. Renunciar sería lo más fácil para los corruptos, pero saben que tienen una enemiga, no me resigno”, declaró la ministra.

