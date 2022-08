Menor muere tras lanzarse de una tirolesa en ecoparque

Un menor de edad falleció este fin de semana en un trágico accidente en un Ecoparque Canaán en La Mesa, Cundinamarca.

El pequeño, identificado como José Alejandro Cárdenas Romero de 10 años, se lanzó de una tirolesa pero nunca llegó al destino. El menor quedó enredado en la cuerda.

Edwin Cárdenas, padre del niño fallecido, sostuvo que trabajadores del parque indicaron que la tirolesa de la cual se lanzó su hijo era segura y que no había ningún peligro en la actividad.

Añadió que su hijo no pudo recibir primeros auxilios porque el lugar no contaba con la gente capacitada para ello.

“Nos dijeron que no había peligro, que eso lo hacía desde el más pequeño hasta el más grande. Él [su hijo] se fue con mi mamá, mi hermana y mi otra hija. Él se lanzó, pero no llegó“, afirmó el padre.

Añadió: “Yo pedí auxilio, pedí que llamaran ambulancia, pero no llegó nada. La gente de allá no tenía preparación, no sabían como ayudarlo”.