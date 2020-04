Médicos rechazan llamado obligatorio para atender pandemia de COVID-19

Durante el término de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del coronavirus COVID-19, todo el talento humano en salud en ejercicio o formación estará preparado y disponible y podrá ser llamado a prestar sus servicios, para reforzar y apoyar a los prestadores de servicios de salud del país. El acatamiento a este llamado será obligatorio.

Así reza el artículo 9 Llamado al talento humano para la prestación de Servicios de Salud del decreto 538 de 2020 el cual ha sido rechazado categóricamente por los médicos en el país, considerándolo una orden autoritaria y desconocedora de la situación laboral que enfrenta este gremio: meses de salarios adeudados en distintos centros hospitalarios y falta de insumos de bioseguridad para protegerse del contagio.

“Los equipos de protección personal no pueden ser decretos vacíos que no se aplican, ni tampoco promesas de diferentes instituciones del sistema que no dan cuenta de la protección personal. A pocas horas de la muerte de dos médicos y un conductor de ambulancia en el marco de la pandemia, el Gobierno hace pública una norma inconsulta y autoritaria, mientras se niega a negociar sobre las condiciones laborales, así como ignora los comunicados que desde hace varios días las agremiaciones del sector salud hemos venido realizando”, manifiestan los galenos en una carta enviada al presidente de la República, Iván Duque. Lea aquí: ARL y empleadores tienen 72 horas para coordinar dotación del sector salud

En la misiva también rechazan el llamamiento a los estudiantes por considerar que el personal no graduado es mano de obra no calificada y por tanto el Gobierno estaría acolitando el ejercicio ilegal de las profesiones.

Así dice el documento sobre este punto: “Se debe excluir al personal en formación, dado que precisamente no tiene acreditadas las competencias profesionales para hacer frente a la pandemia, y porque es una propuesta de voluntariado sin garantías. Eso adicionalmente auspicia el ejercicio ilegal de las profesiones, usando mano de obra no calificada”.

Por último, los médicos reiteran su voluntad de cumplir con su deber a la sociedad, pero recalcan que el Gobierno no puede obligarlos a hacer acciones temerarias y suicidas. “Al país no le va a servir una larga lista de personal de salud muerto y sin poder detener la pandemia”, esgrime la carta.

“El personal de salud está dispuesto a cumplir con su deber y cumplirle a la sociedad, pero ninguna norma nos puede obligar a actos temerarios y acciones suicidas frente a una pandemia que ya ha dejado miles de pérdidas humanas en el mundo, máxime cuando usted como presidente de la nación no garantiza al personal de salud los EPP”, precisaron.