“Me siento huérfana” Alicia Arango sobre renuncia de Álvaro Uribe

La Ministra del Interior, Alicia Arango, manifestó su voz de apoyo a Álvaro Uribe Vélez y lamentó la situación que llevó al expresidente a renunciar a su curul en el Senado.

Arango, que es una de las figuras importantes en el gobierno de Iván Duque, y considerada muy cercana al exmandatario, agradeció las oportunidades que este le dio para abrirse paso la política.

Con voz, entrecortada, dijo: “Tengo mi corazón roto, hoy. Ustedes saben lo que significa la Comisión Séptima para mí, no solo por la comisión, sino por una persona que me dio la oportunidad de ser su secretaria privada durante ocho años, estuve en su campaña y luego he estado muy cerca de él”,

La Ministra expresó, además que se sentía huérfana con la partida de su mentor del Senado.

“Me siento huérfana en esta comisión (...) quiero decirles que me duele la situación del presidente Uribe, que lo extraño”, recalcó.

Arango expresó su sentir durante un debate virtual de control político, al que fue invitada, en la Comisión Séptima del Senado sobre el manejo de la pandemia del COVID-19.

Fue un momento bastante emotivo, en el que la funcionaria no pudo contener las lagrimas.

“Soy ministra, pero también soy persona. Y no tengo sino sentimiento de agradecimientos con él. El Senado perdió a un gran senador, a una persona que no ha hecho sino luchar por Colombia todos los días de su vida. Muchas gracias”. . Lea aquí: ¿Cómo queda el proceso judicial de Uribe con su renuncia al Senado?

Álvaro Uribe Vélez es investigado por la Corte Suprema de Justicia por la presunta manipulación de testigos. Lea aquí: Caso Uribe: Defendamos la Paz rechaza presunta campaña contra la Corte