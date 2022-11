“Me obligó a que lo masturbara”: Mujer denunció abuso en una camioneta

En la madrugada del pasado 20 de noviembre, cuando se dirigía a su casa luego de salir de un concierto en el estadio El Campín de Bogotá, una mujer fue víctima de abuso sexual en el barrio Modelo Norte. Su nombre es Natalia y ella misma lo denunció a través de redes sociales. Lea: Fiscalía investigará: Hilary Castro denunció que fue violada en Transmilenio Contó que para transportarse intentó coger un Uber, pero su celular se descargó. “Entonces me fui a pie porque no era mucho camino. Igual seguí intentando coger un carro, pero ninguno me paró”. Indicó que iba sola, con todas sus pertenencias, y no había consumido alcohol.

Cuando caminaba por la carrera 30, un hombre que manejaba una camioneta, de color blanco y polarizada, le pitó y se estacionó a su lado.

“Un señor baja la ventana y me saluda. Me dice que si me puede hacer una pregunta y yo volteé a mirar, pues pensé que me iba a pedir una dirección. Yo conozco Modelo Norte muy bien porque vivo allí”, manifestó Natalia. Lea: Presunto abusador de Transmilenio fue asesinado a golpes: Medicina Legal Pero cuando puso sus manos sobre la ventanilla sintió que cogieron sus manos y de inmediato se sintió rara. “Yo veía todo borroso. Me sentí débil. Él abrió la camioneta y, no sé cómo, me metió en el vehículo y se escabulló por las cuadras del barrio”.

El desconocido hizo una parada en la que comenzó a besar y tocarla a la fuerza.