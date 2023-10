“Me harta el poder”: Petro a cuestionamientos por no cumplir su agenda

Durante su discurso en un evento de excusas públicas por los casos de falsos positivos, el presidente Gustavo Petro habló sobre sus aspiraciones a futuro y volvió a descartar la idea de “perpetuarse en el poder”.

El Jefe de Estado comentó en su intervención que le “aburre” el poder. “No estoy pensando en cómo perpetuarme en el poder, me aburre el poder”, fueron las palabras del Jefe de Estado.

“Por ahí andan (diciendo): ‘es que no llega a todas las citas’, No, es que a mí me harta el poder”, dijo el presidente Petro en su participación en el evento de disculpas por parte del Estado a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Lea aquí: En manos de la Corte Suprema compulsa de copias del caso de la campaña Petro

Precisamente, los incumplimientos, tardanzas y cancelaciones han sido de los asuntos que más reparos y críticas generaron sobre la agenda del presidente Petro, pues según reveló La Silla Vacía, el Jefe de Estado incumplió 82 veces su itinerario en su primer año de mandato.

“Yo no quiero ser un viejo adicto al poder y aquí hay muchos, no quiero”, agregó el mandatario de los colombianos.