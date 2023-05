“Me hace libre”: ministra Vélez defiende uso de tenis en visita al rey de España

Pese a la críticas, Vélez defendió el uso de los tenis. “Mi cuerpo es mi primera certeza, territorio soberano, espacio e instrumento de mi libertad. Por eso, puedo estar ante la realeza Española en tenis: porque es mi decisión y me hace libre. O puedo estar en una cena casual o con la Familia Real y vestir tan glamurosa como hoy”, dijo Vélez.

Esta no es la primera vez que la funcionaria acude a un evento diplomático con tenis. En agosto del año pasado vistió la prenda durante un encuentro con una delegación del Gobierno español, en ese caso de la ministra de Turismo, María Reyes Maroto Illera.

El caso es que la etiqueta no son una preocupación mayor para el gobierno del presidente Gustavo Petro. De hecho, el propio jefe de Estado decidió asistir a la cena con el rey de España de corbata y no de frac, como lo exige el reglamento. Le puede interesar: Esta es la razón por la que Petro no usó frac en la cena real

“No me siento cómodo ni con la corbata ni el frac. Yo nunca me he puesto un frac”, reseñó el presidente en W Radio y añadió que esa vestimenta “representa y tiene un símbolo tiene que ver con elites, con la antidemocracia, son ideas que tengo en la cabeza”.