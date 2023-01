“Me apoyó económicamente como pareja”: Aida Merlano en juicio contra Gerlein

La oficina es una cosa y yo soy otra cosa. Cuando tú me dijiste un día ‘Qué vergüenza’, yo no tenía un día un h.p. peso, un peso, pero óyeme bien, un peso. Yo presté a Serfinanza $7.000 millones para tu elección, después, en total y total yo puse $ 12.000 millones para tu elección”, se le escucha decir al empresario”.

ulio Gerlein a Aida Merlano.

Ella reconoció los audios filtrados y ahora habrá que esperar que el juez decida si los acepta o no como evidencia.

¿Qué dice la defensa?

El Tiempo reseña que la defensa de Gerlein alegó que las fuertes sumas de dinero entregadas a Merlano hacían parte de la relación sentimental que mantuvieron por más de una década y que era ella quien decidía en qué invertía la plata que su pareja le giraba.

En otro audio, que podría sumarse a las evidencias, Merlano le pide perdón a Gerlein y le dice que no quería hacerle daño: “No voy a justificar ese acto que cometí fue el más bajo, lo acepto, me avergüenza, es una vergüenza de mí misma, pero también es bueno que sepas que fue en un momento de rabia, de ira, al escuchar cómo el magistrado me dijo que todos, absolutamente todos, se pusieron de acuerdo para decir que yo era una mitómana, mentirosa, que tenía problemas mentales, que era una enferma mental y que todo lo que yo había dicho en la entrevista era producto de la imaginación”.