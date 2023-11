Máximo líder del Eln amenazó con romper cese al fuego si no los financian

El líder máximo del ELN ha lanzado una amenaza de romper el cese al fuego si no reciben financiamiento. Según sus declaraciones, un funcionario del Ejecutivo les habría dicho en algún momento que mantener a la guerrilla no era costoso y que eran simplemente “chichiguas” para el Estado. García sostiene que continuarán con secuestros si no les aseguran el respaldo financiero.

Para el jueves 30 de noviembre, se prevé un encuentro en México entre las delegaciones de paz del Gobierno nacional y la guerrilla del ELN para iniciar el quinto ciclo de paz, donde se abordará el tema del secuestro. Lea aquí: Laura Sarabia pidió ser escuchada por interceptaciones a Marelbys Meza

El senador Iván Cepeda, también negociador de paz del Gobierno, ha anunciado que los temas principales estarán relacionados con el secuestro, y se realizarán peticiones específicas al ELN para continuar con las negociaciones de paz. “Quiero señalar claramente el compromiso de nuestra delegación de que nombre por nombre, caso por caso, exigiremos al ELN que ponga en libertad a las personas que tiene en su poder y que, más allá de ello, renuncie definitivamente a esa práctica”, dijo Cepeda. Lea aquí: “No hay nada definido previo al quinto ciclo de negociación”: ‘Antonio García’

Sin embargo, en el mismo momento en que Cepeda anunciaba las exigencias al ELN, el máximo comandante del grupo daba una entrevista a Red + Noticias, reafirmando que seguirán secuestrando porque necesitan financiarse. Además, advirtió al Gobierno Petro que si el Estado no los financia, no continuarán en el cese al fuego bilateral, que finalizará el 24 de enero de 2024.

“Por eso el ELN no puede comprometerse si no hay igual compromiso de parte del Gobierno. No se le puede pedir al otro lo que uno no está en condiciones de hacer. Este tema de la financiación lo hemos conversado en todas las negociaciones, llevamos décadas proponiéndolo”, aseguró el líder del ELN en la entrevista con Red + Noticias.