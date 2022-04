El tercer hermano

Desde prisión, por haber cometido el delito de acto sexual con menor de 14 años, Carlos Andrés García pidió la semana pasada –conectado desde la cárcel de Jamundí, Valle– ser declarado víctima dentro del proceso penal por la muerte de su mamá y de su medio hermano.

No obstante, que el juez lo acepte o no como víctima no afectará en nada la millonaria herencia que podría recibir. De acuerdo con la abogada y docente del Externado, Margarita Useche, aunque García no sea declarado como víctima en el caso contra Jhonier, es familiar de Mauricio y, por ende, podrá reclamar.

En este proceso lo representa la abogada María Paula Cardona, pues el fiscal del caso, Mario Burgos, advirtió días atrás que Sanguinetti –su otra representante– incurriría en un conflicto de interés si seguía al frente del caso por haber defendido en otro escenario al confeso asesino de su hermano: Jhonier Leal.