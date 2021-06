Pero el hundimiento del proyecto llevó a que desde la oposición se cuestionara por las redes sociales a quienes votaron en ese sentido y por lo que no asistieron. Uno de los cuestionado fue el senador liberal, Horacio Serpa, quien aseguró que votó en ese sentido porque era una norma que no tenía un sustento financiero para que siguiera adelante. “Voté en contra de un proyecto de gratuidad que no tiene fuente de financiamiento, no tiene tampoco respaldo fiscal, lo cual lo hace inviable de cara a la realidad económica del país, tampoco establece la focalización para orientar esos subsidios a quienes realmente lo necesitan”, indicó.

Otro de los proyectos que está a punto de hundirse es el acto legislativo que tramitó el representante a la Cámara uribista Gabriel Santos, quien pide que el periodo de descanso de los congresistas sea recortado en dos meses, para que las sesiones inicien en enero y o en marzo como es tradicionalmente.

El inconveniente, según Santos, es que el proyecto debe ser discutido en la plenaria en cuarto debate y para que no se hunda deberá hacerse máximo el domingo, que es último día de las sesiones ordinarias, porque de lo contrario se hundirá, ya que la primera vuelta (cuatro debates) debe darse en una misma legislatura.