En el lugar, los extranjeros dicen que se aprovechan de la situación.

“Necesitamos cruzar hacia Colombia, pero no tenemos el permiso, antes de salir de Haití vendimos nuestra casa el carro para reunir dinero, queremos llegar a EE. UU., pero los recursos se acaban. Tenemos que gastar más de lo normal, muchos nos quedamos sin plata y no sabemos qué hacer, nos están sacando de los hoteles, no hay qué comer, es un situación muy triste, no tenemos ayudas del Gobierno de Colombia”, dijo Keny Dofrene, uno de los líderes.