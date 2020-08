El del viernes fue el tercer dolor en 16 días. Primero, la noticia del asesinato de sus hijos; segundo, los señalamientos que en redes sociales aseguraban que eran parte de estructuras criminales, y, tercero, saber que los mataron sin causa alguna.

La noticia dada ese día por el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, en presencia del Presidente de la República y el Director de la Policía, aún no logra ubicarse en el sentimiento de las familias de los cinco jóvenes asesinados en Llano Verde el 11 de agosto.

“En este momento no sé si me da tranquilidad o si me da alegría la captura de estas personas. La situación está aún inconclusa y esperamos resultados concretos porque creo que hay mucho que falta por conocerse”, dijo la madre de uno de los menores muertos.

Explicó el fiscal Barbosa en rueda de prensa desde la Base Militar Marco Fidel Suárez que “las víctimas acudían con frecuencia a comer caña. Según las labores investigativas, los tres adultos observaron a los cinco menores y sin mediar palabra los asesinaron”.

“Fue una operación de filigrana”, dijo el titular de la Fiscalía, la que dejó como resultado la captura de dos de los presuntos responsables de la masacre en el cañaduzal de Llano Verde.

El tío de otro de los menores cree que “es mejor esperar para ver qué pasa con estas capturas tan rápidas que hicieron y ojalá no digan luego que eran las personas equivocadas. Por ahora no podemos celebrar nada”.

“Un trabajo impecable”

Así calificó el presidente Iván Duque la labor investigativa que permitió la detención en la madrugada del viernes de Jefferson Angulo y Juan Carlos Loaiza como presuntos responsables del asesinato de los cinco menores.

El trabajo de investigación, según conoció El País, empezó desde el momento mismo en el que se tuvo conocimiento de los hechos, con la conformación de un equipo de 54 investigadores del CTI de la Fiscalía y de la Policía Metropolitana de Cali.

Con ellos se conformaron tres subgrupos interinstitucionales que reportaban sus hallazgos a dos investigadores líderes, que analizaban cada una de las piezas encontradas.

Uno de esos grupos se encargó de realizar las labores de vigilancia y seguimiento a las personas que fueran apareciendo como posibles responsables de la masacre durante el proceso de indagación y búsqueda de pruebas.