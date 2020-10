“Infortunadamente en este momento hemos tenido que inadmitir más de 70 extranjeros que no han llegado con una PCR negativa o que han llegado con ausencia de PCR. Igual, hemos detectado cuatro casos de personas que viajaron con COVID-19, conociendo esta situación”, manifestó.

Desde el pasado primero de octubre, cuando se comenzó a exigir la prueba PCR para el ingreso a Colombia, de los cerca de 9.000 ciudadanos nacionales y extranjeros que han ingresado al país, más de 70 de ellos han sido inadmitidos por no cumplir con los requisitos.

Según el jefe de la autoridad migratoria colombiana, es necesario que los viajeros comprendan la responsabilidad que se tiene ante la sociedad y más en una situación de emergencia sanitaria como la que atraviesa el mundo actualmente.

“Hacemos un llamado de atención especial para que estas personas no expongan su salud y no expongan a los demás, recuerden que embarcarse con COVID positivo no está permitido bajo la regulación presente de migración Colombia y el Ministerio de Salud”, señaló.

Frente a las aerolíneas que han transportado los cinco casos positivos, el jefe de la autoridad migratoria colombiana aclaró que se les ha iniciado una investigación administrativa, la cual podría llegar a acarrearles una sanción de hasta 12 millones de pesos, por cada uno de los viajeros.

AEROCIVIL INVESTIGARÁ A AVIANCA

De otro lado se conoció que la Aeronáutica Civil inició una indagación preliminar contra la aerolínea Avianca por los hechos ocurridos este lunes en el vuelo AV 8565, en la ruta Medellín-Bogotá, en el que presuntamente se habría violado el protocolo establecido en la resolución 1517 del 1 de septiembre de 2020.

En el vuelo que salió al mediodía de este lunes, la compañía aérea decidió darle una sorpresa a sus pasajeros y les ofreció un concierto de la Filarmónica de Medellín. Con lo que no contaron, es que este hecho iba a levantar tantas críticas por parte de la gente. (Lea aquí: Critican a Avianca por arriesgar a pasajeros con músicos en un vuelo)

Las principales críticas llegaron porque los músicos tocaban instrumentos de aire, impulsados por su boca, lo que los obligaba a no tener el tapabocas debidamente puesto, como dice la principal recomendación para evitar el contagio del nuevo coronavirus.