Por eso, el viernes a las 8:00 de la noche, cuando recibió una carta del Instituto Colombiano del Dolor (Incodol) que decía que el procedimiento no se iba a realizar, pensó que era falsa. La misiva, de cinco líneas, sin explicaciones y sin firmas de ningún profesional, decía que ese mismo día el comité científico interdisciplinario para el derecho a morir con dignidad a través de la eutanasia decidió, por unanimidad, desistir del proceso.

Por esto, la defensa de Martha Sepúlveda considera el reversazo como irregular y arbitrario, especialmente porque en el acta del segundo comité determinaron que ella no es una paciente terminal, un requisito que, de acuerdo con la defensa, ya no es obligatorio para pedir la eutanasia.

La familia no comprende todavía los motivos de esta decisión ni en cuál nueva valoración médica se basaron para tomarla. Este medio preguntó a la IPS por este caso, y aseguró que el 6 de octubre la paciente asistió a consulta presencial con su especialista tratante y después de esta valoración se hizo la nueva reunión del comité, conformado por un neurólogo, un médico especialista en psiquiatría y un abogado. De manera adicional, asiste un médico especialista en dolor y cuidado paliativo, como invitado sin voto. “Ese mismo día se intentó comunicación telefónica varias veces al número de contacto aportado por la paciente, pero no fue posible, por lo que se envió a su domicilio la notificación de cancelación del procedimiento”.

Para Federico Redondo Sepúlveda, hijo de la mujer, el argumento no coincide con la última valoración que hizo la médica tratante esa misma semana a su madre, tras la cual ratificó que cumplía con las condiciones para continuar con el procedimiento. Y esto coincidía con el primer concepto emitido por el comité científico de Incodol: “La paciente presenta una condición clínica de fin de vida (enfermedad incurable avanzada) con agotamiento de intervenciones razonables para el tratamiento de su enfermedad y rechazo por parte de la paciente de medidas invasivas de soporte, con síntomas físicos y/o psicológicos que generan sufrimiento”.

En busca de explicaciones, la familia pidió a la entidad el acta de ese segundo comité que reversó el aval inicial. En el documento leyeron que tras revisar de nuevo el caso, los evaluadores no evidenciaron el cumplimiento de los requisitos definidos por la ley porque aunque la ELA es una enfermedad neurodegenerativa, progresiva e incurable, “no afecta completamente la funcionalidad de la paciente en las actividades instrumentales ni de la vida cotidiana”, como se había expresado en las historias médicas previas.

La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) no es una enfermedad cualquiera o común ni se puede confundir con la esclerosis múltiple, que es menos agresiva y no presenta consecuencias tan severas.

“Esa dependencia es la causa principal de indignidad, fuera del dolor que siente. Mi mamá agotó todas las posibilidades, hizo todos los cuidados, siguió los consejos de salud, pero no hay cura”, sostiene el hijo, quien la ha acompañado desde que empezaron los síntomas a finales de 2018.

Su hijo Federico cuenta que la cancelación los devolvió al punto en el que se encontraban antes de agosto, cuando no se había dado el aval y su madre sufría a diario al ver el avance de la enfermedad, que hoy le impide caminar, movilizarse e ir sola al baño, y en ocasiones comer por sí misma. A veces su estado puede ser mejor, pero otras veces depende en absoluto de los demás.

La ELA es progresiva, no tiene cura hasta el momento y es neurodegenerativa, es decir, causa el deterioro y la muerte, poco a poco, de las neuronas motoras, las que producen el movimiento.

La ELA es progresiva, no tiene cura hasta el momento y es neurodegenerativa, es decir, causa el deterioro y la muerte, poco a poco, de las neuronas motoras, las que producen el movimiento.

Sin embargo, anota la neuróloga, a la luz de la nueva sentencia de la Corte Constitucional (C-233 de 2021), que fue anunciada en julio de este año, la eutanasia se puede pedir si dos especialistas con estudios confirmatorios diagnostican la ELA: “Martha Sepúlveda se hubiera podido hacer el procedimiento completa y plenamente”. En dicha sentencia, el alto tribunal “garantiza el derecho a una muerte digna por lesiones corporales o enfermedades graves e incurables”, es decir, no es obligatorio el requisito de fase terminal del paciente.

De cualquier forma, cada caso es particular y la progresividad de la enfermedad puede ser acelerada, intermedia o lenta, por lo cual ambos expertos consideran que se deben evaluar las situaciones con rigor y detalle antes de determinar la viabilidad de acceder a una muerte digna por medio de la eutanasia.

Aunque por sí sola no causa dolor, al afectarse el movimiento, el paciente puede tener inflamaciones y sentir traumas en huesos, músculos y articulaciones. Pero hay otro sufrimiento también común: el emocional y psicológico al ver que pierden su autonomía.

El meollo del asunto radica en que la Corte informó sobre su decisión a través de un comunicado, pero no ha enviado aún el cuerpo de la sentencia completo, como lo ratificó el Ministerio de Salud, por lo cual la cartera no ha reglamentado que los pacientes no terminales también puedan acceder a la eutanasia.

No obstante, la Corte Constitucional indicó en un comunicado que el efecto de una sentencia rige a partir del momento en el que los magistrados adoptan la decisión y no dependen de que se haya notificado el cuerpo completo de la sentencia.

Por el momento, ante este vaivén, los médicos esperan que se conozca la integralidad de la sentencia para que no haya problemas en su ejecución y Martha persistirá en el clamor por una muerte digna.

Un clamor que apoyan sus seres queridos más cercanos pues, como dice su hijo Federico, al principio todos los familiares estuvieron en un proceso de negación ante el deseo de la mujer, pero esto cambió cuando se dieron cuenta de que el sufrimiento físico y mental que está viviendo es un argumento más que válido para apoyar su decisión, el mismo apoyo que le hubiesen brindado si quisiera llegar hasta la etapa más dura de la enfermedad.

Este caso mantendrá viva la polémica en el país, pues distintos sectores siguen poniendo sobre la mesa sus posturas. Mientras tanto, a Martha le quedan dos caminos: morir en las condiciones que desea, si es que los jueces fallan a favor de sus pretensiones, o esperar a que la enfermedad avance cada vez más y un día la lleve a la muerte.