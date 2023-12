Martha Lucía Zamora renuncia a la Andje tras encontronazo con canciller Leyva

Según Coronell, el canciller Leyva expresó fuertes reproches a Zamora, comentando: “Notifíqueme en la tumba, cuando salga el resultado de ese pleito ya voy a estar muerto (...). Voy a hablar con Petro, usted no lo cuida. Yo soy el único que cuida al Presidente”. Zamora confirmó el episodio, describiéndolo como un momento difícil y poco cordial. Lea aquí: Vocero del Emc afirma que el Gobierno no da “confianza” para los diálogos

“Me dijeron que estaba transmitiendo un mensaje del presidente y que de inmediato presentara mi renuncia. Fue una persona de alto rango y le creo. No necesito que me tengan que declarar insubsistente o quedarme hasta último minuto. La vida me ha enseñado que cuando uno no debe estar en un sitio y, porque su nominador así lo quiere, ni siquiera lo cuestiona”, añadió.

Zamora, respetando la decisión, remitió su carta de renuncia al presidente Gustavo Petro el lunes 4 de diciembre. “Eso no fue gratuito lo que sucedió, ni los gritos, ni mi presencia en el comité de conciliación que se llevó a cabo en la Cancillería”, relató.

Zamora aclaró que las decisiones de la entidad no responden a intereses personales y destacó que son resultado de trabajos colectivos con expertos. Aunque desconoce a personas vinculadas con el proceso en cuestión, expresó su deseo de conversar con el presidente para abordar las peculiaridades de la situación.