María Isabel Urrutia, sorprendida por salida del gobierno Petro

La saliente ministra del Deporte, María Isabel Urrutia, se mostró sorprendida con el anuncio del presidente Gustavo Petro, quien en una alocución nombró una nueva dirigente para la cartera que ella lideraba.

“No sé si me declaró insubsistente o me cambió”, fueron las primeras palabras de la exfuncionaria en entrevista con Caracol Radio. “Hoy salgo del gobierno sin saber qué pasó... No me explicaron ni me preguntaron nada”, señaló Urrutia.